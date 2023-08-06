上屆環評委員於今年7月底任期屆滿，新一屆環委將在8月22日環保署升格環境部後，由環境部長薛富盛圈選，本月環評審查恐面臨暫時停擺。立委陳椒華表示，環保署長張子敬因近期包庇屬下性騷擾等爭議使得就自己「不好意思」圈選，因此留給準部長決定，也造成環評委員無法依慣例於7月底前公布，甚至出現長達1個月的環評審查空窗期。

陳椒華今日指出，7月中開始自己多次詢問環保署新一屆環評委員名單 何時公布，但環保署遲遲不願給出答案，直到7月31日才告知環評委員人選要留待環境部長決定。

然而第14屆環評委員任期至7月底，環保署早於5月24日宣布至6月7日公開遴選下一屆14名環委，環保署早有各界推薦的名單，甚至可能張子敬署長早就圈選好新的環評委員，但由於環境部長臨時換人，環保署的中央環評會議將停擺1個月。

陳椒華說，無論是環評大會或是專案小組的初審會議，在環境部長8月22日上任圈選新任環評委員名單前，環保署環評網站將不會安排任何由環保署召開的環評會議，而環評會議的公布至少要7天前，即最快8月29日起才會安排環評審查。

陳椒華指出，自己揭發張子敬署長包庇性騷案而使其與環境部長擦肩而過，7月28日行政院宣布環境部長不是張子敬後，張子敬便不好意思自己圈選，因此留給準部長決定，才造成環評委員無法依慣例於7月底前公布，8月1日上任，可能甚至出現長達1個月的空窗期，很多環評審查案件得因此延宕。

陳椒華提質疑，首任環境部長薛富盛是否瞭解環評？新環境部長將如何判斷誰是適合的環評委員？還是跟環保界少有淵源的準部長，會參考聽取張子敬署長的意見？張子敬將升任政務委員，因新任環境部長對環保事務並不熟悉，未來張子敬仍會持續掌控環境部，令人不安。

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