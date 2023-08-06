前台南市經發局長陳凱凌遭控向廠商收賄並接受性招待，陳凱凌數度哽咽向法官求情「我犯了錯」，希望法官輕判。對此，新黨台北市議員侯漢廷痛批民進黨藏汙納垢，也看出台南腐敗到什麼樣的地步！

前台南市經發局長陳凱凌遭控經手七股工業區開發案向廠商收賄並接受性招待，台南地院4日下午開庭，陳凱凌數度哽咽向法官求情「我犯了錯」，且表達已經繳回犯罪所得180萬，家中尚有年邁雙親與9歲稚子，希望法官輕判，讓他能盡自己該盡責任。

陳凱凌從去年12月遭到羈押，迄今長達約8個月，不只身形削瘦一大圈，也滿頭灰白髮。陳凱凌說他已繳回犯罪所得180萬元，這筆錢還是他拜託妻子向親友借來，他僅剩財產230萬元，目前帳戶仍遭到扣押，也希望法官准予發還其帳戶，讓他可以償還親友這筆借款，以及支付家人生活開銷、律師費用等。合議庭指出，是否具保，將待評議後，以書面通知，全案預定16日下午宣判。

新黨台北市議員侯漢廷。（資料照／鄭任南攝）

對此，新黨台北市議員侯漢廷在中天電視《周末大爆卦》指出，民進黨藏汙納垢，民進黨的天地就是花天酒地，民進黨的綠是燈紅酒綠。陳宗彥和陳凱凌的性招待事件，可以看出台南腐敗到什麼樣的地步，是不是結構和系統的問題？這只是單一局長的問題嗎？官商勾結在台南只有這兩個個案嗎？陳凱凌以前在高雄有沒有類似事件？都要翻出來檢視。