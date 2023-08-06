現在許多年輕人都信奉不再努力的躺平主義。一位26歲男子表示，他月薪6萬多，股票市值300多萬元、每年股息約15萬元，打算不買房、不買車、不結婚、不生子，如今他去超商購物都不用看價錢，吃布丁不舔布丁蓋，不在意加蛋一顆20元，也到了許多國家旅遊，直呼「微躺平是不是真的很爽？」，不過許多網友反批，布丁蓋才是吃布丁最好吃的地方，反轟他根本不懂人生。

原PO在Dcard發文表示，他除了月薪6萬多還有市值300多萬元的股票，如今對未來的打算就是不買房、不買車、不結婚、不生子，住家裡等繼承房子，「過好自己的生活，不要被傳統觀念綁架」。

原PO提到，由於經濟無虞，他去超商消費都不在意價錢，也不舔布丁蓋，加蛋一顆20元也沒在管，目前已去過日本的東京、大阪及大陸的杭州和美國的紐約、華盛頓、洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯，未來還打算繼續規畫其他城市的旅行，因此認為微躺平的生活真的很不錯。

對此，許多人紛紛回應，「我只想噴你一個點：布丁蓋上面那均勻分布薄薄一層的布丁，因為與舌頭接觸面積大、化學反應快，所以味道是最讚的，不舔等於沒吃過布丁」、「布丁最好吃的地方就布丁蓋，竟然不舔真是太浪費了」、「會講這種話，表示你只是自我感覺財富自由，而發文炫耀自己的經濟狀況，可惜事物的價值往往不是用這種膚淺的方式決定的，在你放棄舔自己的布丁膜時，你早已失去人格，也無法真正理解美好事物的價值，我只替你感到難過，因為我的總資產不亞於你，但我熱愛布丁，並覺得今天我的布丁膜上好大一片，真美味」。