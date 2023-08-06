行政院長陳建仁拿著耳機聆聽各種不同版本的望春風歌曲。（程炳璋攝）

行政院長陳建仁（右四）參觀台史博的望春風台灣流行音樂特展。（程炳璋攝）

台語歌曲《望春風》創作90周年，台灣歷史博物館打造「錄音室舞台」展場，收集7個版本的歌手傳唱聲音，以AI技術重現3名歌手臉部演唱畫面，6日開展，行政院長陳建仁懷念「曾是台大開學校歌」。

「孤夜無伴守燈下，清風對面吹」望春風一曲是由「台灣歌謠之父」鄧雨賢作曲，李臨秋作詞，首位演唱歌手「純純」，歷經歌手文夏、紀露霞、蘭茜、鄧麗君、鳳飛飛與陶喆演唱版本，直到如今仍有新一代歌手如蘇打綠翻唱，小孩也琅琅上口，一度被稱為「地下國歌」。

望春風在日據時代發表傳唱，二次世界大戰時期被改為動員從軍曲風，國民政府來台時遭禁唱，1970至1980年代因社會運動興起，很多禁歌被重新拿出來翻唱，此歌再度風靡民間。

傳唱90周年的望春風等於走過整段台灣流行音樂史，版本從抒情、爵士、行進號角到魔幻電音歷經曲風改編更迭，不變的是一樣膾炙人口。

台史博在館內打造1座同心圓形式的錄音室空間，提供7個歌手演唱版本，更透過AI技術，還原純純、文夏與紀露霞3人演唱臉部表情畫面，展場外側還有90年代後20位歌手的翻唱版本，民眾透過時代的對比，欣賞各種演唱曲風。

台史博的台灣音樂特展「當我們望春風」6日開幕，陳建仁與文化部長史哲到場，館方邀請鄧雨賢孫子鄧泰超、李臨秋兒子李修鑑參與。

台南市長黃偉哲表示，明年適逢台南建城400年，在文化部支持下，台南現有許多音樂地景，包括麻豆的文夏故事館、許石圖書館、吳晉淮紀念館，以及鹽水的永成戲院，都是對台灣流行音樂有重大貢獻的文化場所。

陳建仁提及對《望春風》印象深刻的原因，曾是台大開學時必唱校歌，有台大的印記，感謝大家努力追求台灣特色，全世界才會看到台灣文化。台史博望春風特展在4樓第2特展室展出，即日起開展至11月12日結束。