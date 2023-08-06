桃園市野鳥學會6月18日起對夏天抵達桃園繁殖的二級保育鳥類小燕鷗普查，今年發現279隻小燕鷗，比去年168隻、前年208隻還多。特別的是，過往都在竹圍漁港北堤，但今年大部分小燕鷗在抵達觀音海岸就降落，原因還需要再觀察。

野鳥學會表示，今年夏季抵達桃園海岸繁殖的二級保育鳥類小燕鷗共調查到279隻，是普查3年來最高紀錄。學會說，小燕鷗每年從澳洲西北方陸續飛抵台灣，5至7月期間進入繁殖期，在台灣河川溪口開闊的海岸沙礫地築巢、孵蛋及育雛，8月再帶著學會飛行的小燕鷗一起往南遷徙，其中桃園是小燕鷗最北的繁殖地。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，今年的普查是由所有志工共同動員，自6月18日上午8點起，沿著桃園海岸線從與新北市林口區交界的北界開始，一直到與新竹縣新豐鄉交界的南界，分為18區，每區由2人1組的志工同步進行清查。最終統計數量達到279隻，而去年是168隻，前年的208隻。

今年的普查結果中，特別引人注目的是竹圍漁港北堤，往年小燕鷗群聚的最大棲地，今年大部分小燕鷗在抵達觀音海岸後就陸續降落，只有少數繼續往北飛抵竹圍漁港及許厝港。普查結果顯示，觀音海岸群聚了241隻小燕鷗，佔總數的8成6，這突顯了野生動物對於棲地選擇的不確定性。

野鳥學會表示，桃園海岸提供了更多適合小燕鷗繁殖的棲地是一件好事，同時也是當地居民守護海岸的最佳成果證明。此次調查結果為保育工作提供了重要的參考依據，也突顯了社區對於野生動物保育的重視與努力，讓桃園成為小燕鷗繁殖的安全港灣。