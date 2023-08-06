萬和宮導覽志工才藝聯展今天舉辦開幕茶會，董事長蕭清杰勉勵其他志工，未來也能舉辦才藝聯展。（萬和宮提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯信仰中心萬和宮2003年成立萬和導覽志工隊，今年為慶祝成立20周年，首度舉才藝聯展，由志工們創作展出110件作品，作品形式多元，今天舉辦開幕茶會。董事長蕭清杰勉勵其他志工，未來也能舉辦才藝聯展。

蕭清杰說，萬和宮目前有15位成員導覽志工，來自各行各業經過專業訓練，每場導覽志工們都兢兢業業、盡其所能地解說，為社會大眾肯定，佳評如潮，這次更發揮才華，舉辦聯展，帶動地方鄉土文化藝術更蓬勃發展。

台中市光明國中老師退休的導覽志工隊長楊素珠逐一介紹志工們的作品，楊素珠說，一年多前蕭清杰董事長鼓勵她，志工伙伴們除了導覽專業外，也有不少才藝與對藝術的喜好，若能規畫志工才藝展覽，意義非凡。

楊素珠說，大家都非美術科班或藝術家，也沒有策展經驗，但展覽不一定要侷限在琴棋書畫的範疇內，因此志工們將自己從小喜歡的作品如編織等，製作成可供展覽的作品。這次展出的110件作品包括竹雕、木雕、立體紙雕、撕紙畫、精美的堆漆飾品、書法、軟木提袋、拉菲草提袋、毛線編織、刺繡、攝影等，非常多元，萬和宮的導覽志工除熱心服務外，也有對文化藝術的喜好。

立法委員張廖萬堅說，萬和宮長期推動鄉土文化藝術的成就，志工們的集體創作，雅俗共賞；議員劉士州稱讚導覽志工才華洋溢，非常不簡單；南屯區長林秋萬表示，在萬和宮虔誠拜佛、拜媽祖，就會變成慈悲宗教家，導覽志工長期接受藝術薰陶，展出的作品相當獨特，值得好好觀賞。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！