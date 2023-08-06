電影《奧本海默》、《芭比》在全球熱銷，但網友惡作劇Kuso兩者海報改為芭比海默（Barbenheimer），將原子彈的蕈狀雲改為可愛的粉色一事，在日本卻引起軒然大波。日本網友大動作抵制該網路迷因，直指日本已為自己的罪行付出代價，但以可愛、華麗的色調或故事渲染戰爭非常不道德。而日本知名戰後藝術家田名網敬一（Keiichi Tanaami）即是最知名的反戰藝術家之一，他的藝術作品深受戰爭影響，也在自己的作品中留下大量的華麗色彩與殘酷影像做為反差拼貼，乍看之下與芭比海默色調雷同，但細究內部核心思想，卻有著天差地別的反戰考量，這也讓田名網敬一在當時的藝術界聲名大噪。而近期日本設計師山本耀司旗下支線Ground-Y找上田名網敬一合作，再度讓世人想起那個戰後藝術界的瑰寶藝術家，也如同畫作中充滿著大量高刺激度的彩度，搭配有些驚悚的構圖，也搭建出田名網敬一獨特且充滿反思的世界觀。而挾著他獨特的核心思想，也與山本耀司的服裝設計哲學有著雷同之處。此次雙方合作以田名網敬一60-70年代的作品為主，包含《金魚》、《一個有痣的女人》、《No More War_5》等等，相當有意思。

另外法國時尚品牌Longchamp近日也選擇義大利雜誌《TOILETPAPER》發表聯名作品，《TOILETPAPER》是由義大利當代藝術家Maurizio Cattelan與攝影師Pierpaolo Ferrari共同創辦的半年期刊，與其說是雜誌，不如說《TOILETPAPER》更像本攝影集，高彩度、怪誕、充滿畫面張力是它最大的特色。而雙方的聯名合作，更是帶來大量的色彩美學，相當精彩。