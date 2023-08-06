空勤總隊與國防部各出動1架次載運物資1000公斤至發祥國小與仁愛國小。（圖／消防署提供）

空勤直升機搭載洗腎病患及看護各1人後送至埔里就醫。（圖／消防署提供）

受卡努颱風環流持續影響，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性豪雨造成重大災情。行政院國家搜救指揮中心昨（5）日晚間完成空中救援勤務與物資運補預劃。今（6）日6時30分許天氣許可後，立即下令空中勤務總隊及國防部依務管制表執行，截至12時由空勤總隊與國防部各出動1架次載運物資1000公斤至發祥國小與仁愛國小降落後，再搭載洗腎病患及看護各1人後送至埔里就醫；又配合林務局申請，由空勤總隊於6時43分支援1架次，前往支援奧萬大森林遊樂區協助43位民眾分4梯次撤離完畢。

為協助救災，國防部今天出動支援救災3.5噸載重車7輛，1/2偵蒐車4輛、救護車4輛，兵力50員，前往仁愛地區支援救災。交通部公務段出動13人、廠商15人、怪手6臺及裝載機5臺，預計於今（6）日17時前搶通至台14線88K+700（盧山路段），全力搶通受災地區道閣，早日恢復正常生活。