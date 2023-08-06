新北市三重先嗇宮今年的暑期活動一改往例，特邀國內知名「蘋果劇團」舉辦兒童劇場活動，從8月5日至27日連辦5場兒童劇場，昨（5）日首場在先嗇宮前的神農百草公園開演，多達500名親子在台下欣賞精彩演出，現場歡聲不斷；先嗇宮董事長李乾龍表示，今晚還有一場《黃金海底城》，歡迎親子一同前來歡度暑假。

李乾龍說，因為希望在暑假期間，讓小朋友有地方度過快樂暑假，因此先嗇宮除了舉辦往年都會推出「閱讀一夏」的靜態讀書活動，今年也特別推出動態活動，促進親子互動，因此與「蘋果劇團」合作推出5場親子劇場。

李乾龍表示，昨晚活動熱烈，有約500名親子前來觀看親子劇場，現場還有冰棒、爆米花、爆米花以及青草茶，今晚會再上演《黃金海底城》，歡迎闔家蒞臨神農百草公園度過涼爽夏夜。

先嗇宮表示，後續在8月13日會上演《勇闖黑森林》、8月20日《童書奇緣》以及8月27日《小獅王歷險記》，歡迎親子一同來欣賞精采有趣的親子劇場。