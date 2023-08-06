彰化縣田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」，今天在彰化高鐵站開跑，吸引台南、新竹等各地民眾參與，參賽親子從1歲到66歲，他們透過路跑3公里搏感情，提前歡度父親節。

田中馬拉松總幹事鄭宗政指出，由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會主辦的「爸趣迷你馬拉松」活動，路線全長3公里，賽事目的是希望帶動親子休閒，讓運動習慣從小培養。今天賽事過程熱鬧有趣，讓參賽者留下深刻印象。

有別於其他純路跑賽事，主辦單位設計終點趣味闖關的親子互動、遊戲性參賽模式，參賽的家長可以用抱，或揹小孩的方式，或以指定動作跑過終點，即可過關。比賽過程歡笑聲不斷，讓參賽親子留下難忘回憶。

受到全國跑友關注的田中馬拉松今年依舊報名踴躍，共有3萬5千人國內外好手登記報名，主辦單位從中抽出1萬6500人參賽，賽事將於11月12日登場。

鄭宗政表示，沒有抽中參賽民眾也可考慮11月11日一樣在田中鎮舉辦的「米寶親子路跑」，這是田中馬拉松前一天下午登場的創意親子路跑，報名到8月31日截止。

米寶親子裝扮路跑安排參賽親子報到後，先一起DIY可愛動物面具，再拚創意變裝，然後進行2.7公里的路跑。

主辦單位為這項賽事也準備報名米寶紀念T、米寶紀念毛巾、電子完賽證書、完賽獎牌等，希望讓親子可以展現個人風格，親子一起運動還可以順遊最有人情味的田中小鎮。