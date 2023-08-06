副縣長鄧桂菊等人共同剪綵。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗通霄鎮通灣里中山路舊有鐵路地下道路寬僅允許車輛單向通行，加上地形限制，視距嚴重不足常釀交通事故，通霄鎮公所爭取多年，斥資近5千萬元辦理拓寬工程，今年順利完工，即日起正式通車，提升交通便利及安全性。

地方鄉親長期反映通灣里中山路舊有鐵路地下道受到鐵路橋樑遮蔽及路線地形限制，容易發生會車衝突，加上現況路面與排水路共構，每逢豪雨時產生路面滯水溢流情況，造成附近居民進出交通不便。

通霄鎮公所多年來爭取辦理通灣里中山路地下道拓寬工程，在立委陳超明爭取以及苗栗縣政府支持與協助下，獲內政部營建署補助，工程總經費近5000萬元。

但因工程困難度等因素，此工程歷經18次流標，最終在第19次順利招標後發包並於去年6月開工，將原寬僅4公尺、高約2.4公尺的道路拓寬為兩車道各4.75公尺，高度為2.55公尺。

今年通灣里中山路地下道拓寬工程順利完工，3日舉辦通車典禮，苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委陳超明、議長李文斌、議員周玉滿、通霄鎮長張可欣，以及地方民意代表等人，共同剪綵，上香祈求平安順利後通車。

陳超明表示，通灣里中山路地下道拓寬工程自105年開始爭取，原工程經費4000萬元，但招標不順利，再經兩次協助公所向中央爭取經費共980萬元，終於在第19次完成發包，如今工程順利完工，道路拓寬以後，鄉親將有更安全的用路環境，未來將持續協助鄉鎮打造平整道路、打通瓶頸路段，同心協力提升交通安全。

副縣長鄧桂菊指出，通灣里中山路地下道拓寬後，不僅鄉親用路更加安全便利，更是解決淹水問題，大幅提升民眾居住及交通品質，感謝中央以及立委、議長、通霄鎮長的努力下，共同為鄉親爭取各項經費與計畫。

鄧桂菊說，縣長鍾東錦上任後，在縣務會議邀集鄉鎮市長列席，面對面解決地方問題，另也在縣府大樓2樓成立為民服務中心，鄉親可以直接前往解決各項疑難雜症，期待獲得立委、議會、地方公所支持，繼續與縣府攜手同行，讓苗栗更好、更進步。