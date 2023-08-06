桃園市中壢區公所今天舉辦父親節慶祝活動，表揚78位模範父親，其中最年長102歲龍東里的吳興哉及95歲的中興里吳餘訂，與副市長王明鉅及中壢區長李日強一起切蛋糕慶賀，也呼籲所有為人子女者，都要及時行孝，平常多一點關心、關懷，用實際行動表達對父親的感恩之情。

吳興哉年輕時隨國軍來台，婚後育有2女1子，退伍後到桃園龍岡定居，對孩子的教養他採取民主方式，接納並尊重孩子個別差異，在適度放手中讓孩子獨立學會為自己負責，3位子女皆事業有成且幸福感滿滿。另中興里吳餘訂退休前擔任公職，育有5位子女，在各行各業服務均有所成。

這次活動除頒獎表揚模範父親外，副市長王明鉅與2位現場最年長的吳興哉和吳餘訂一起切蛋糕祝賀，中壢區長李日強也逐一頒贈賀匾並與模範父親合影留念，讓爸爸們倍感殊榮，活動周邊特別設有主題拍照區，供每位參與活動者與模範父親共同留下美好的紀念照。