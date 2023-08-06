高溫盛夏來臨，許多人都出現疲勞無力、食慾不振等情況，小心可能是夏季症候群找上門。對此，營養師李婉萍分享3招應對，包括吃酸鹹辣的食物、攝取優質澱粉和維生素及適時補水。其中她提到，維生素B、C是能抗疲勞、紓壓的營養素，前者食材如豆漿、牛奶、堅果；後者可在奇異果、木瓜、芭樂、哈密瓜、青花菜、菠菜等吃到。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，夏季症候群雖然不是醫療上的專有名詞，但屬於夏天的特有現象，想解決此困擾，建議可吃鹹一點，甚至在水裡加點鹽喝都會有幫助，因為流很多汗、吃得少、喝很多水，都可能造成鈉、鉀離子不夠，而當電解質不平衡時，就易產生疲憊、噁心。

李婉萍進一步分享，想告別夏季症候群，飲食上可從3面向著手。首先是來點酸、鹹、辣的食物，她表示，熱到吃不下身體缺乏營養，會越來越疲倦，適時吃些這類食物，能促進食欲，且鹽巴還能補充鈉離子。建議食物如牛番茄切盤沾醬油膏、西瓜沾鹽、酸梅湯、椒麻拌麵。

其次是攝取優質澱粉和維生素，李婉萍說，吃不下時的疲倦有時來自於澱粉攝取不夠，此時建議可吃燕麥棒、泡杯蓮藕粉。而維生素C、B則是能抗疲勞、紓壓的營養素，前者能助傷口復原、降火氣，食材如奇異果、木瓜、芭樂、哈密瓜、青花菜、菠菜等；後者可促進身體代謝、降低疲勞感，如豆漿、牛奶、下午吃點堅果都有幫助。

最後是水分不可少，李婉萍說明，在身體組成中，水分和肌肉比例成正相關，當身體缺水會讓代謝變慢、活動力也跟著下降。若覺得喝水很痛苦，她建議，可以加片檸檬、果乾都勝過不喝水，或喝苦瓜茶、苦茶也是不錯的選擇。至於手搖飲或罐瓶裝飲料，切記勿將當水喝，因為糖會消耗體內B群、增加體脂，反而會累上加累。