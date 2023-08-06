國民黨立委參選人牛煦庭「爸比 give me fly競技紙飛機比賽」，藉由親子互動，挑戰誰摺的飛機飛最遠。（賴佑維攝）

父親節前夕，桃園市立委第一選區大打親子牌，民進黨立委鄭運鵬推出「鵬鵬水上派對」，和親子一起在水上樂園同樂。要挑戰的國民黨立委參選人牛煦庭「爸比 give me fly競技紙飛機比賽」，藉由親子互動，挑戰誰摺的飛機飛最遠。

鄭運鵬6日舉辦第2場「鵬鵬水上派對」，還分上、下午場，鄭運鵬還穿西裝下水，他說，身上的西裝是台灣研發製造，並且是透過回收咖啡渣製成的西裝，還有防水效果。該西裝等於是「勇者盔甲」一起對抗大魔王。此外不只單純戲水，還有暖身健康操、攻打大魔王守護城堡、滑水王挑戰等關卡挑戰。

牛煦庭則是舉辦競技紙飛機競賽，親子們一起摺紙飛機，挑戰飛行距離，與會小朋友還贈送「F16V紙戰機」。牛煦庭說，原本辦在戶外，但擔心天氣，因此挑選在室內舉辦。將視迴響，未來希望在室外比賽。他提到，競技紙飛機飛行距離可以非常遠，親子挑戰好玩又有意義。

鄭運鵬說，水上派對可以讓小朋友消耗體力，也減輕爸媽負擔。他說，桃園比較缺乏水上運動，希望有機會讓大家玩水。他也說，選舉到了，各個陣營都會辦很多活動，國民黨也有，也歡迎他們一起發揮創意。