花蓮縣環保局減少一次性餐具使用量，斥資8千多萬在花蓮市民心段建置「環保餐具清洗中心」，今天開工動土，預計明年完工。（羅亦晽攝）

花蓮縣環保局減少夜市一次性餐具使用量，斥資8千多萬建置「環保餐具清洗中心」，今天開工動土，預計明年完工，屆時將設置2台洗碗機，投入清洗需求，每日8小時最高可清洗2.5萬組PP塑膠材質餐具，3萬組瓷器，收費方式規畫包月6000元或以量計費兩種方案，平均每個餐具約2.2元，由司機收送清洗後再運回店家。

東大門夜市是縣內熱門景點，遊客人潮絡繹不絕，每年使用一次性餐具等垃圾量超過300噸，環保局減少垃圾源頭，2018年規畫建置「環保餐具清洗中心」，獲中央5270萬元經費補助，期間卻因選址延宕2年，最後拍板設在花蓮市民心段機關用地後，再得到國發會2800萬經費挹注，將用於改善中心聯外道路，以利貨運車安全通行。

環保局表示，清洗中心將配置2台13槽式洗碗機，以「開一備一」為原則投入每日清洗需求，避免設備出現突發狀況，影響整體清洗量能；若2台以全開8小時計算，PP材質餐具（湯匙、筷子、盤子、碗為1組），預估可清洗2萬至2.5萬組，瓷器約3萬組。

環保局說，清洗中心啟用後，餐飲業者只需將欲送洗的餐具裝箱交由司機收送清洗，完成後再運回店家，每年預估可減少約1800萬個一次性餐具、約4500公噸碳排放量。

由於先前縣議會審查清洗中心營運計畫時，發現「洗一個碗要35元」，痛批「根本是搶錢」，對此，環保局說，收費方式店家可依送洗餐具數量，選擇包月6000元計費或以量計費，平均每個餐具收費約2.2元，每年另依參與店家數量調整價格。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，經調查740位業者，包括夜市攤商及小吃店家，有112位有意願加入清洗行列，其中東大門夜市400位攤商中，僅有59家提供餐飲內用，預計這些攤商都會參與。

相當關注清洗中心計畫的縣議員楊華美認為，環保局推環保餐具是要減少資源浪費，現在卻為了洗餐具蓋清洗中心，根本「邏輯不通」，且餐具是否規格統一，原有餐具收不收等，縣府也應講清楚。

她說，環保局原先在東大門夜市提供租借環保餐具及清洗餐具之處的方法很好，不解為何要花錢蓋2條生產線的「洗碗廠」，期望環保局能把事情做好，不要強迫店家加入。