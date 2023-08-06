民進黨總統參選人賴清德今天成立全國牙醫體系後援會，賴清德批評國民黨參選人侯友宜接受「九二共識」，無法達到台灣和平的目標，只是用戰爭恐嚇人民。他強調自己的兩大使命，一是打造健康台灣，二是守護台灣主權，促進民主和平與繁榮的繼續發展。

全國牙醫師體系今天成立挺賴後援會，全國22縣市來自各地的後援會會長及牙醫體系代表齊聚一堂，公開力挺賴清德，前衛福部長、小英之友會總會長陳時中也到場支持。

後援會重要推手、甫卸任牙醫師公會全國聯合會理事長的陳彥廷表示，今天有來自各地醫療界的人遠道而來，都是要「挺台灣」，自由民主為台灣的主流價值，也是大家對台灣領導人最大的期盼，面對中國大陸恐嚇威脅而不屈服的人是作為台灣領導人最基本的要求，只有賴清德是最合適的國家領導人。

新任理事長江錫仁強調，這七年多來蔡政府非常重視牙醫界，牙醫體系也必會在關鍵時刻回報。後援會總會長陳義聰也表示，這次用牙醫體系後援會的名稱，因為不只是牙醫界相挺，還包括技師、口腔衛生和相關產業等體系人員，人生要有夢，還要挺志同道合的人一起努力讓夢想實現，呼籲支持能讓夢想實現的賴清德。

賴清德進場時，現場高喊「賴總統」「凍蒜，凍蒜」，他在致詞時表示，如果能擔任台灣的總統，他的使命就是守護台灣，並且要將台灣打造為健康的國家，未來他若當選，我們國家最高的原則就是健康原則，無論哪個部會或地方政府提出來的政策，都不能夠違反這個原則。

過去癌症強調早期發現早期治療，賴清德認為，現在應該進一步善用精準醫療、再生醫療和智慧醫療，未來病人甚至可以據此，和醫師共同擬定治療計畫，我們應該要及早做準備，善用新時代的科技來維護台灣民眾的健康。

他強調，健康的台灣也會帶出健康的產業，打造健康台灣可以達到三個目的：一是讓國人更健康，二是讓國家更強，三是產業也會更強，並且讓世界擁抱台灣。針對高齡人口，聯合國的目標是讓80歲以上的人，還有20顆以上的牙齒，目前只有約20％的達成率，未來台灣可以努力的空間很大。

針對在野黨喊出這場選舉是「和平跟戰爭」的選擇，賴清德也詢問現場的人「大家同意嗎？」他說，就算真的如此，也要去看在野黨提出的方法能否達到目標，否則只是用戰爭恐嚇台灣人民而已。

他批評國民黨參選人的方法，就是接受「九二共識」的「一中原則」，這是走回老路，放棄台灣主權，「沒有主權的和平不是真正和平」，要藉此要求和平是緣木求魚，名義上是追求和平最後會引來戰爭。

賴清德表示，當我們放棄主權接受一中原則，中國大陸哪天要侵犯台灣，會宣稱這是內戰，是中國大陸的家務事，外國人將無法幫忙插手，就像港澳一樣，國際將束手無策。

他認為，要達到和平，一是增加國防力量，二是大家站在一起發揮威懾力量，孫子兵法說「不戰而屈人之兵」才是戰之善者，只有靠力量才有真正和平，呼籲大家不要因為對岸的壓力加大而走回一中，支持可能為台灣帶來悲慘命運的候選人。

至於美國與中國大陸之間如何選擇？賴清德強調，與其說在兩強之間作選擇，不如說是在民主與專制獨裁之間，以及敵人和朋友之間作選擇。