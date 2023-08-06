「當我們望春風－台灣流行音樂90年特展」展場以流行音樂的元素為主要設計概念，採無強制動線之開放式設計，讓觀眾自由穿梭在不同時代的望春風歌聲中。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

「當我們望春風－台灣流行音樂90年特展」現場有作詞家李臨秋的手稿、墨水筆、墨水罐，〈望春風〉多樣版本手稿，及名曲〈補破網〉原稿，可以發現作詞者的編寫修改的巧思。（文化部提供／李欣恬台北傳真）

以國民歌曲〈望春風〉為主題，國立台灣歷史博物館「當我們望春風－台灣流行音樂90年特展」今（6）日舉辦開幕典禮，展區還有以AI生成的歌手純純、歌王文夏與歌后紀露霞演唱〈望春風〉畫面，帶觀眾感受這首歌曲的歷史。

〈望春風〉作詞者李臨秋之子李修鑑表示，他是與台南淵源甚深的「台南女婿」，一定要共襄盛舉這次的展覽。台南市長黃偉哲表示，台南除了甫在台南成立的文夏故事館，還有許多音樂地景，例如許石紀念圖書館、鹽水的永成戲院、吳晉淮紀念館及建國電台等，都是台灣流行音樂無可抹滅的記憶。

現場搭配強調聽覺與聲光效果的「同心圓」展示設計，由圓心向外發展，展場中央以歌手錄製唱片的錄音間呈現，同時展場最外側還有年表，呈現90年出現過的不同歌詞版本，帶領觀眾找到屬於自己的那一首〈望春風〉。

行政院長陳建仁致詞時表示，將支持台史博二期擴建，並期許台史博持續蒐藏、展示代表台灣跨世代價值的常民文化。

文化部長史哲表示，台史博自2011年開館，2021年以4億元前瞻計畫預算完成常設展、兒童廳、庫房、湖畔圖書室及基礎建設更新及強化。在開館10多年後，確實可發現台史博整體的展示、服務及典藏空間逐漸不足。

因此，文化部特別提出台史博二期計畫，並在近日獲得行政院初步同意將以整體30億元規模，明年將先行以1億元預算展開遴選建築師。