菲律賓海巡隊今天指控中國海警昨天在南海危險操縱船隻並向菲國補給船發射水砲。中方行動引發各界譴責，美國也指此舉「是對南海現狀的最新一起威脅，直接威脅地區和平穩定」。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天推文「強烈譴責」中國海警隊昨天危險操縱船隻，並對菲律賓武裝部隊租用並由菲國海巡隊護航的補給船違法發射高壓水砲。

他表示，菲國船隻當時正為駐守於仁愛暗沙馬德雷山號（Sierra Madre）的菲律賓軍人運送食物、水、燃料和其他物資。

塔瑞耶拉指中國海警此舉無視菲律賓海巡隊員和補給船安危，且違反1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）、1972年的國際海上避碰規則（COLREGS）及2016年南海裁決等國際法。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給。

菲律賓武裝部隊也發布聲明，「強烈譴責中國海警隊對菲律賓船隻過當和違法的行動，並表達嚴正關切」。

菲國軍方指出，在中國海警隊危險的阻撓下，前往仁愛暗沙的第2艘補給船昨天無法卸下物資，未完成補給任務。

針對這起事件，菲律賓海巡隊、武裝部隊、外交部和國防部明天罕見地將舉行聯合記者會，美國國務院、加拿大駐菲大使館、日本駐菲大使館也相繼發表聲明。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「面對中華人民共和國在仁愛暗沙附近的魯莽行動，我們跟我們的菲律賓盟友站在一起。」

美方聲明表示，中國船隻發射水砲並採取不安全的攔截行動，干擾菲律賓合法行使公海航行自由，危及菲律賓船隻和船員安危。

美方指北京此舉「是對南海現狀的最新一起威脅，直接威脅地區和平穩定」，並重申他國若對菲律賓公務船隻、飛機和軍隊，包括在南海的菲國海巡隊發動武力攻擊，美國將援引美菲「共同防禦條約」（MDT）第4條，對菲律賓啟動防禦承諾。

馬尼拉和華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

加拿大駐菲大使館在聲明中「堅決譴責」中國海警隊行動，指北京對其鄰國持續的恐嚇和脅迫行為破壞整個地區的安全與穩定，並增加嚴重誤判的風險。

菲國參議院1日剛通過決議，譴責中國海警和海上民兵船持續騷擾菲律賓漁民及「入侵西菲律賓海」。

菲律賓左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）今天發表聲明說，北京當局採取兩手策略，一方面騷擾菲國漁民和船隻，另一方面卻又提議與馬尼拉舉行聯合軍演。

並肩黨主席戴維（Rafaela David）要求馬尼拉當局「覺醒並採取行動」，拒絕北京的軍演提議並在聯合國大會提出決議案，以強化2016年南海裁決有利於菲律賓的仲裁結果。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，指北京「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。