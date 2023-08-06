三上悠亞即將引退AV屆，成人展是她最後一次以女優身份出席活動。（TRE提供）

暌違3年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」斥資9位數於8月4日至6日在新北市工商展覽中心盛大舉行，主辦單位TRE釋活動精彩花絮，首先由三上悠亞領銜共47位女優一字排開畫面震撼，她也展現超強親和力，在台上大秀中文，甜說「一哭二鬧」，台下上萬粉絲展超高默契接喊「三上悠亞」。

活動上還有日式露天風呂體驗區，讓眾D槽女神在轉盤上擺出各種撩人姿勢，輪流讓大批粉絲爭相拍攝，畫面美不勝收。另外，在金卡銀卡體驗的部分，粉絲和新有菜近距離接觸、銀卡女優按摩體驗讓紛絲終身難忘，眾女神化身愛情診療室小護士，用甜美笑容和擁抱撫慰粉絲心靈。

涼森玲夢（左）、新有菜分享颱風天日常。（TRE提供）

這次成人展強碰卡努颱風撲台，新有菜分享：「颱風天都會吃鮪魚罐頭，我都會把鮪魚罐頭吃完以後拿衛生紙去吸那罐頭裡面的油，當日本碰到地震時難免會停電，那我就會用沾了鮪魚油的衛生紙點燃當照明用」。涼森玲夢也說：「在颱風天我很喜歡吃泡麵，窩在家裡吃泡麵是一種享受。」

這次來台涼森玲夢許願體驗台北夜市，很想吃臭豆腐也推薦台灣的朋友到日本可以去迪士尼樂園找回童趣的感覺。新有菜表示：「台灣九份據說是《神隱少女》的取景地，而且我很喜歡吃九份餐廳的烏魚子，我去過一次九份，想再去品嚐美食。另外推薦日本的景點是秋葉原，那裏有蠻多AV的活動，很適合粉絲可以前去看看交流。」

另外，對於日前網路傳出女優價目表一事，主辦單位嚴正聲明，必定會揪出散播不實消息的源頭，也呼籲大眾網路訊息不可信，請勿上當受騙。