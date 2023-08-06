李佳馨（左）、葉宏蔚互相鼓勵。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

（18:25更新，補充內文）成都世大運羽球6日下午開始各單項準決賽，中華羽球隊在混雙組合李芳至／鄧淳薰率先搶下金牌戰門票後，另一組混雙組合葉宏蔚／李佳馨也以21比13、21比14擊敗日本組合滝口友士／植村理央，同樣搶進金牌戰，代表中華隊本屆世大運羽球混雙可以「金包銀」。

首局葉宏蔚／李佳馨靠著一波7比0高潮，取得10比2領先，也順利收下一局；第2局葉李配以11比5領先進入技術暫停，回到場上12比7之後葉李配再靠著連得6分取得18比7多達11分領先優勢，雖然20比11握有9個賽末點時，被對手化解了3個賽末點，葉宏蔚／李佳馨還是順利直落二奪勝。

稍早的另一場混雙準決賽，中華隊李芳至／鄧淳薰，以21比13、27比25擊敗韓國組合陳勇／池英斌（Ji YoungBin，音譯），讓本屆世大運羽球混雙金牌戰成為「寶島內戰」。

女單準決賽，中華隊許玟琪繼團體賽金牌戰之後，再度和地主大陸隊韓悦交手，許玟琪15比21、15比21落敗，由於羽球個人賽不進行銅牌戰，許玟琪仍為中華隊獲得1面銅牌。