台積電董事長劉德音在4日出刊的《紐約時報》專訪中，明確反對「矽盾」（Silicon Shield，指台灣晶片發展能保護中共軍事侵擾）觀點。他認為中共不會因為半導體發展，改變原本對台灣的規劃，「這實際上取決於美國和中國，他們如何維持雙方都希望的現狀」。國民黨台北市議員李彥秀今(6日)發文強調，台積電是台灣之光，不是民進黨政治利益的人肉盾牌，劉德音的諄諄提醒振聾發聵，是對民進黨政府最沉痛的警鐘。

「矽盾無法護台！維繫兩岸和平是企業與全民願望！」李彥秀表示，劉德音堪稱台灣「誠實樹」，不畏權勢，不帶顏色，從企業家的角度針貶時弊！早先在台積電股東會，劉德音表示，政府說2025年不缺電「我們只能相信」。並指出台灣綠電發展過慢，不僅讓企業無法在淨零碳排路徑順利達標，並面臨其他國家課徵碳稅等壓力，影響競爭力。他建議政府重新檢討綠能政策，要有新方法投資綠電工程，讓廠商跟全世界競爭。

李彥秀提到，蔡英文完全執政八年，內政千瘡百孔，經濟急速下墜。「能源政策」與「矽盾保台」堪稱是民進黨最後兩塊「神主牌」。但是劉德音從國際局勢、地緣政治與產業經濟的角度，直接戳破民進黨大內宣的「謊言」。「政治應該為經濟服務，政治應該為人民服務！」政黨與政客不應該拿企業永續經營以及人民生命財產，作為政治鬥爭「人肉盾牌」。

李彥秀強調，劉德音義正辭嚴，就是提醒民進黨政府應該尊重台積電的專業企業治理，不能讓台積電變成政治籌碼。兩岸關係走向兵凶戰危，是兩岸人民與全世界都不樂見的，和平、穩定、繁榮才符合絕大多數人的利益。台積電是台灣的龍頭產業，也是世界科技產業供應鏈最重要的一環。若台海戰爭風險提高，台灣將從「繁榮島」成為「火藥庫」，企業與投資人勢必面臨「去風險化」（De-risking）分散投資的強大壓力。

李彥秀指出，向來以長期投資著稱的股神巴菲特，在2022年11月花了41億美元（約台幣1,270億）購入台積電ADR，短短四個月不到，又在2023年2月砍掉86％持股，日前更全部持股出清。在今年5月年度會議上，巴菲特就表示，台積電是間了不起的公司，但因為「地緣政治」動盪，認為在日本投資比投資台灣更保險，這也反應出美國與中國大陸日益緊張的關係。

李彥秀直言，台積電是「台灣之光」，更是全世界科技產業進步的動力，不是民進黨政治利益「人肉盾牌」。劉德音董事長發聾振聵的諄諄提醒，不僅是台灣企業界對兩岸關係的焦慮，台灣人民對於兵凶戰危的擔憂，更是對民進黨政府最沉痛的警鐘。