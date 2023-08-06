桃園市中壢區忠貞市場名攤「阿箴越南法國麵包」爆發大規模食品中毒案，截至今（6）日已有422人受害，16人仍住院中，醫院通報人體檢驗報告為「沙門氏桿菌、輪狀病毒」感染。對此，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，部分患者驗出感染輪狀病毒，不是細菌，認為感染源有待釐清。

桃園市衛生局說明，針對8月2日、3日有買過該攤法國麵包且有症狀者發出問卷調查，共計243人填寫，經統計有229人出現身體寒顫、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，潛伏期為4至63小時30分。且醫院通報人體檢驗報告為「沙門氏桿菌、輪狀病毒」感染，衛生局已採集人體、食品、環境檢體共21件送驗調查，檢驗結果最快下周出爐。

衛生局表示，沙門氏菌是造成食品中毒常見的病菌，易受汙染的食物包含生的或未煮熟的雞蛋及雞蛋製品以及牛奶或乳製品，還有肉類等等，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖也容易傳播，一般臨床症狀以急性腸胃炎為主，在感染後約6至48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀。

根據《三立新聞網》報導，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，感染輪狀病毒的症狀也會有嘔吐、腹痛、腹瀉，但比較常發生在6個月到2歲的嬰幼兒，成年人則較為少見，且病毒而非細菌，認為感染源有待衛生局調查釐清。