7月沉沒在高雄港停錨區的帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）」一度釋出近600只空櫃漂流至高屏外海，多數事後已打撈上岸，但有247只空櫃沉入海中。港務公司持續派船利用聲納掃描高屏一帶港口沿岸，評估後認為暫不影響航安，待海氣象好轉後再評估後續處置方式。

天使輪沉船緊急應變會議今日針對天使輪漂流貨櫃、海上油污及船體堵漏及後續殘油抽除處理等，持續觀察處置進度。

針對沉底空櫃，港務公司與航港局規劃自一港口航道及周遭水域至小琉球周遭水域共13個側掃區塊，截6日止，高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭、鳳鼻頭漁港、港埔漁港、中芸漁港、東港漁港、東港端及鹽埔漁港外沿岸，掃描後評估均無影響航安之虞。

7日若海氣象好轉，港務公司及航港局將持續調派測量船搜尋南星灣、中芸漁港沿岸、小琉球、鹽埔漁港港內及大鵬灣周遭水域。

至於海面油汙的監控及除汙部分，海保署於今日上午6時出動無人機發現沉船處周邊有少量油花，海事工程公司將於明日（海象許可下）派潛水人員至沉船處就該船船艙及門縫等可能滲油點再進行加固防堵作業，同時進行平台船下錨佈標作業，並適時調派除油船隻戒護，佈放攔油索及吸油棉以清除海面油花及隨時待命清汙。其餘港務公司及海洋局的岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線，後勁溪至蚵子寮外海及鳳鼻頭以南皆沒有發現油汙。