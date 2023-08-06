美式買場好市多滿足許多民眾的生活需求，其中各式零嘴也是會員們前往選購的熱門商品之一。一位男子分享，好市多的J牌爆米花近日正在特價中，原價449元下殺到197元，嘗試過後覺得還不錯。對此，有老饕指出，該款爆米花之所以特價是因為都是即期品，不過因為口味很唰嘴，因此很簡單就能在期限內吃光。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，J牌黑巧克力鹽味焦糖爆米花原價449元，現在下殺197元，他買回家試嘗後覺得不錯吃，「巧克力不會太甜，焦糖鹹鹹的…」。

對此，許多網友紛紛回應，「哇靠好邪惡的東西！」、「第一眼我看成鳳螺！想說這螺肉也太大太肥」、「449降到197，也太划算」、「我以為是核桃，原來是不值錢的爆米花」、「好像黑橄欖」、「因為價格然後怕胖不敢買！但光看包裝好像很好吃」、「巧克力居然是半圓狀，好特別」。

另外老饕們也分成兩派意見，「我買到的9月7日（有效期限），但蠻唰嘴，應該那之前就會吃完」、「我兒子2、3天就吃光，所以沒有心得」、「這個好吃，而且成份很可以！」、「這個好甜，重點是一小包要499，肯定是沒人買才變197」、「超難吃…巧克力爆甜，爆米花又不脆」、「這個吃起來爆米花是軟的，不是我喜歡的口感」。