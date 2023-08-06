天使陷入連敗泥沼，6日全場敲出6安只得到2分，再以1分之差被水手擊敗，天使吃下5連敗，自從季中交易大門關上後，天使勝場數還沒有開張，距離美聯最後一張外卡名額還有6場勝差得追，數據網站《Fangraphs》預測各隊晉級季後賽機率，天使僅有悽慘的3.7%。

以結束連敗做為近期首要目標，天使推出左投安德森（Tyler Anderson）先發登板，但仍率先丟分，3局上半「J-Rod」胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）二壘安打帶回2分，下個半局天使馬上反擊，葛瑞喬克（Randal Grichuk）陽春炮追回1分。

天使無法突破水手先發柯比（George Kirby）封鎖，只從他手上攻下1分，水手8局再添保險分，確保最終勝果，因為天使9下打回1分還握有滿壘機會，最終瑞福洛（Hunter Renfroe）遭三振結束驚魂。天使吞敗後，戰績跌到56勝56負，勝率和5成持平。大谷翔平此戰4打數沒有敲安，吞下2次三振，中斷最近連9場安打紀錄。

《Fangraphs》釋出30支隊伍進入季後賽的機率，天使被認為只有0.4%的機率可以逆勢搶下美聯西區龍頭、3.2%搶進季後賽，遊騎兵則以87.4%晉級季後賽的機率在分區領先，美聯最高為金鶯的96.3%（光芒96.2%），國聯東區的勇士以100%領跑全大聯盟，幾乎已經篤定將進入季後賽。