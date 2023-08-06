父親節將近，餐飲業者紛紛推出優惠搶攻孝親商機。走浮誇路線的宮廷火鍋名店「問鼎」，祭出「爸爸幾歲就送幾片牛肉」的好康活動，只要爸爸或阿公大方秀出證件，年紀越長送越多，整盤滿滿的肉山霸氣十足。台北新板希爾頓酒店自助餐廳「悅市集」，限期推出4人同行，爸爸免費好康；還有身分證對對碰，對中指定號碼，全桌享85折好康，算下來，每人免千元即可爽吃到飽。

8月15日（含）前，須提前至少1日預約「問鼎」宮廷火鍋，3成人（含）以上選擇單點消費，同桌每成人消費達1000元，用餐當日請爸爸或阿公出示本人證件，即贈「與父親歲數相同數量的美國Choice頂級牛胸腹或屏東活菌豬五花」，同桌取一最年長者數量贈送，不累贈，店家做活動拉抬業績也幫長輩加菜。

「重慶酸菜魚」每鍋原價388元，期間限定188元便可升級體驗。（馬辣國際餐飲集團提供）

因應炎熱夏季，不少人喜歡吃酸辣美食來開胃，「問鼎」順勢端出超人氣湯底「重慶酸菜魚」優惠，每鍋原價388元，期間限定188元便可升級體驗；店內還提供16款哈根達斯熱門口味冰淇淋讓客人無限暢食。

「問鼎」用餐環境很浮誇，備有Tokuyo天王級按摩椅可放鬆筋骨，還設有兒童遊戲室，多方位滿足客人需求。（馬辣國際餐飲集團提供）

到店用餐的客人，可穿古代上皇帝與皇妃的精美龍、鳳袍，坐上龍椅，感受君臨天下的霸氣。（馬辣國際餐飲集團提供）

「問鼎」不只鍋物很浮誇，用餐環境也走浮誇風，店家斥資重金打造貼心的用餐環境，有適合大家庭聚餐的大包廂，也有2到4人桌型提供給小家庭，甚至備有天王天后級TOKUYO零重力按摩椅，幫長輩消除肩頸腰背與小腿疲勞；業者還引進有「兒童界愛馬仕」之稱的德國HAPE愛傑卡玩具，打造兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電，也讓爸爸們舒心用餐。此外，店內還有氣勢磅礡、金碧輝煌的造型龍椅，和精美龍、鳳袍等多款宮廷服飾，讓長輩直接COSPLAY變裝打卡炫照一波。只要來店用餐，以上服務皆可免費享有。

「悅市集全日餐廳」推出「528我愛爸」專案歡慶父親節，限期推出4人同行，爸爸免費好康。（台北新板希爾頓酒店提供）

「悅市集全日餐廳」推出適合夏季享用的地中海主題海鮮料理，包括經典名菜「西班牙海鮮燉飯」等好料。（台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店推出「爸氣十足」父親節優惠活動，館內「悅市集全日餐廳」以「528我愛爸」專案歡慶佳節。8月8日前4人同行，爸爸免費吃到飽。此外，即日起到8月31日，餐廳同步推出身份證字號對對碰活動，用餐者身分證字號包含「5、2、8」其中2個數字，即享全桌85折優惠，每人暢食Buffet平均不到千元。

活動期間，餐廳同步推出精選地中海主題海鮮料理，吃得到視覺繽紛鮮豔的「西班牙海鮮燉飯」、北非摩洛哥風格的「優格孜然烤雞」、帶有柑橘香氣的「橙汁柑橘海鱸魚」、料豐味美的「地中海漁夫濃湯」等多款地中海風味美饌。