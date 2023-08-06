國民黨台北市北中正、萬華立委人選至今尚未決定，有意參選該選區立委的台北市議員應曉薇6日認為，目前參選人，一位在地服務4年，另一位才來幾個月，自己在地13年，不認為國民黨至今尚未提名對不起選民。民進黨立委參選人吳沛憶則強調，她當選市議員以來，為在地付出的努力比別人多，不是做得久就比較資深。

針對國民黨至今未提名參選人，應曉薇說，因為初選民調出問題，黨內初選已經沒什麼好討論，也相信黨部主委黃呂錦茹也很頭痛，但她身為第1高票當選中正、萬華市議員，市民給自己的民調就是真正成績單。

應曉薇強調，北中正、萬華候選人一位在地服務4年，另一位才來數月，她在地13年，完全不認為國民黨至今未提名人選對不起選民。自己也會保持平常心面對黨中央的結果，如果黨需要她，會全力以赴打勝仗，若找別人參選，則會給予支持。

民進黨北中正、萬華立委候選人吳沛憶則表示，不是做得久就比較資深，在地耕耘程度與平時有無勤跑基層跟付出努力有關，尤其現在是民主社會，相信選民仍會看參選人平時表現做決定。

吳強調，她是中正、萬華最年輕的市議員，看見別人付出十分，他們會用一百分、兩百分努力來回應地方，更在基層里辦公處、宮廟及市場開設行動服務站逾4年，並非選舉到了才跑基層。

無黨籍北中正、萬華立委候選人于美人則表示，國民黨提出人選的時間確實不太重要，人選的品質才是選民最在意的，她尊重每個政黨作業方式，他黨推出的時間跟安排，也予以尊重。

她認為，論資排輩是國民黨的醬缸文化，這也是為何他們提名遇到困難，自己同樣予以尊重。