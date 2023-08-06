安恩真在劇中飾演對愛情充滿憧憬的戀愛腦女子。（HamiVideo提供）

韓國浪漫古裝劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，本週開播，首集在韓國開出5.4％收視率，是同時段上部戲劇的2倍，後勢看漲。首集劇情中，安恩真與南宮珉初相識就上演浪漫「公主抱」，安恩真原想在樹林裡盪鞦韆，以美貌吸引李學周飾演的優雅公子「南延俊」，沒想到卻引起南宮珉的注目，安恩真一個不小心腳滑，從高空鞦韆墜落，幸好被南宮珉接住、抱入懷中，浪漫相遇替2人感情埋下伏筆。

《戀人》劇情講述在丙子年的朝鮮時代，一名對婚姻與戀愛不抱任何期望的神秘男子「李張灦」（南宮珉飾），某天遇見了對愛情充滿憧憬的戀愛腦女子「柳吉彩」（安恩真飾），擁有迥異性格的兩人卻意外擦出愛情火花。

劇中，南宮珉化身「古代花花公子」，四處對女人們獻殷勤，與女子交往後，卻又不願意結婚，還放話說：「難道不想結婚，就不能交往嗎？」讓女子氣急敗懷而離開。南宮珉的行徑也在村落間傳開，古靈精怪的安恩真聽聞，笑猜南宮珉該不會是「晚上不能行男子之事」，所以才不敢進入婚姻。另一方面，安恩真憑藉著美貌，在鄰里間頗有人氣，時不時還會撩儒生們幾句，讓一眾男人對她心懷愛慕，在她遇到南宮珉後，兩位古代情場高手相遇，互動火花令人期待。

南宮珉、安恩真首次搭檔就默契十足，南宮珉嘴甜稱讚：「安恩珍很吸引人又可愛的，很完美的展現了吉彩活潑迷人的魅力，讓我很自然地流露浪漫演技。」安恩珍也分享，南宮珉在拍攝時專業又紳士的一面，「在片場，前輩給了我很多幫助，劇中吉彩對於夢想、愛情的憧憬是很重要的，每當要演這樣的情境，前輩總是會在鏡頭後，深情地看著我，就像長賢一樣，所以我沒必要投入太多演技，只要看著前輩，吉彩的愛和思念就會自然而然地表現出來。」

南宮珉過去主演戲劇屢屢開出收視佳績，甚至主演作品在電視台冷門時段播出，都能有異軍突起的亮眼收視，有「收視救世主」的美名。談到對於《戀人》播出後的表現，他坦言，確實感到有壓力，這幾天睡不太好的原因可能也是源自於此，「如果有人問我，對收視率或話題性有信心嗎？我當然有信心，但我不知道結果會如何。我對自己一向非常嚴格，當我參與一部作品的時候，我會盡我所能把一切都展現出來，這一點是可以向大家保證的，所以不管結果如何，我都能接受。」

今年與李昇基結婚的李多寅，《戀人》是她婚後首部播出作品，她在劇中飾演安恩真的閨蜜「景恩愛」，她形容角色的內心是溫暖且堅強的，雖然外表一直保持冷靜，但骨子裡還是個明亮的人，「為了詮釋這樣的角色，努力不讓自己看起來是黑暗的人物，花了很多心思。」《戀人》每週六、日在Hami Video平台更新。