根據審計部2022年北市總決算查核報告中指出，台北捷運公司轄下有35家站體空氣品質數據惡化，PM2.5及PM10懸浮微粒2項室內空氣污染物檢測數值逐次升高，且近2年有13站未辦理檢測。對此北捷則回應，所有檢測結果均符合室內空氣品質參考值，審計部所提35個車站呈現上升情形，因檢測數據會有上下波動變化。

審計部的總預算查核報告中指出，北捷採自主管理檢測74站捷運地下段暨高架車站懸浮微粒PM2.5及PM10等2項室內空氣污染物，不過2018年至2022年的數值，除了近2年有13站未辦理檢測外，近5年已檢測車站中，有35站檢測數值逐次升高惡化情形。

此外北捷檢測PM2.5及PM10區域主要位於車站詢問處，刷卡出入口附近及大廳層中間區域等相對開放場域，未包含軌道旁或月台等候層等處，捷運通勤高PM2.5暴露濃度源自封閉的捷運旅運空間、頻繁的煞車減速造成組件耗損微粒及空氣中的生物氣膠，且北捷站內空氣品質管理措施亦包括隧道區軌道清潔及磨軌作業集塵管理等，卻未針對易造成懸浮微粒濃度增加之軌道旁或月台等候層等處進行檢測。

針對審計部的指出的缺失，北捷表示，依「室內空氣品質管理法」，環保署公告捷運車站管制項目為二氧化碳、一氧化碳及甲醛等3項，均依法規定期檢測，並依其規定量測點位執行，檢測結果均符合室內空氣品質標準，有關審計部所提懸浮微粒PM2.5及PM10項目，非屬環保署公告管制項目，目前全國捷運系統皆未納入管制。

北捷採自主監測管理方式，並分年進行檢測，目前參考優良級標章車站量測點位每3年自主檢測1次，依審計部所提近2年度未自主檢測13車站，預計於2023年完成自主檢測，針對所有捷運地下段車站進行懸浮微粒PM10及PM2.5自主管理檢測車站計有74站，所有檢測結果均符合室內空氣品質參考值（PM10：75μg／m3、PM2.5：35μg／m3），其中審計部所提有35個車站呈現上升情形，因檢測數據會有上下波動變化。

北捷說明，將持續加強空氣品質維護管理措施，包括站區清潔維護、空調系統、濾網更換與清潔、隧道區軌道牆面及道床清洗等，以持續精進空氣品質。