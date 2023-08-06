農業部及經濟部規畫在雲林縣沿海台17線以西的低地力農地作為「綠能發展區」，縣長張麗善表示，這些被中央畫的3000多公頃低地力區，在國土計畫都是農業發展區，她要求畫為低地力區的土地要實質會勘，中央不能坐在辦公室「自己畫圖」。

張麗善表示日前農業部、經濟部人員到雲林縣報告台17線以西的低地力區將畫為綠能發展區，大多是位於麥寮、台西、口湖、四湖，採漁電共生或農電共生進行，她認為此事不能草率進行。

她表示，首先「低地力」的定義有爭議，中央以水稻公糧收購標準畫定，無法反應實地狀態，先前農委會（目前農業部）定義「不利耕作區」時，這些被畫為低地力的土地當時並未被畫入。

張麗善說，她告訴農業部、經濟部人員，不要他們只是畫畫地方就要配合，她要求必須實質會勘，雲林縣政府一定會出席，陪同看看是否真的符合種電標準，中央不能這樣自己一直畫。

她舉例，若按照現行低地力標準，口湖鄉的萬善爺廟廣場也能種電，到時是要怎麼集合人、牽水狀、放水燈？

張麗善表示，她先前提出一地兩用、地盡其利的原則，結果中央就用這個概念推農電、漁電，她擔心綠能業者未來會在一片很好、很大的田中央租地種電，以致原本租地養殖的漁民被迫抬高租金或放棄養殖，將嚴重衝擊青農返鄉。

張麗善說，綠能業者在沿海找地裝設太陽能板已引起不少抗爭事件，民眾屢找縣府抗議為何核發許可？縣府公務人員依法行政，只要不違法就核發，若低地力綠能發展區政策上路，勢必引起更多抗爭，雲縣府未來也會嚴格把關綠能業者動工前是否召開說明會，出席人員都要確實登錄。