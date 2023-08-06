大陸央視於2日播出影片《逐夢》，其中披露解放軍航母山東艦在西太平洋遠洋海訓時，遭遇「外軍」環形偵察；有專家分析，外軍就是美航母「尼米茲號」。媒體人謝寒冰表示，因為中國大陸對自己的自信心愈來愈強，美國也就危險了，這就會對美軍經常進行自由航行或抵近偵查，產生非常嚴重的危險。

央視於2日播出影片《逐夢》，解放軍航母山東艦在西太平洋遠洋海訓時，遭遇美國尼米茲號航母環形偵察，這也是「中美航母對決」首次被公開披露。

謝寒冰今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，其實過去解放軍很少公布這樣的畫面，他們很多都列為機密，包括機種的性能、操演的模式，都不會公布，那現在為何要公布呢？代表解放軍對自己的自信心愈來愈強，也要藉機展示，讓中國大陸民眾對自己的軍隊更加有信心，當然也是一種宣傳。

謝寒冰接著指出，因為中國大陸對自己的自信心愈來愈強，美國也就危險了，雙方愈來愈容易接近，中國大陸不像過去的迴避，就是直接回擊，這對美軍經常進行自由航行或抵近偵查，會產生非常嚴重的危險。假設中美真的能恢復成立所謂的工作小組來對話，對中美雙方都是好事，對全世界也是好事，因為這樣子能減少誤解跟衝突發生。

另外，謝寒冰指出，美國短期可能同時面對兩個戰場，但是長期下來恐怕沒這個能力。美國航母戰鬥群過去出來5、6個月，就應該回母港休息，可是現在時間拖得來越久，連帶海軍從前年開始到現在自殺、軍紀等事件頻頻發生，因為艦隊數量不足、服役人數也不夠，造成軍艦過度使用，戰力下滑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980