香港女星鄧麗欣與台灣帥氣男神「王子」邱勝翊曾有過一段情，穩定交往3年多，在2021年6月無預警宣告已和平分手，讓粉絲都替他們感到可惜。鄧麗欣恢復單身這些年，把生活重心投入在演藝工作，忙起來常常日夜顛倒，日前收工回她的百坪豪宅，拍下無敵海景和日出畫面，讓網友都看呆。

39歲香港女星鄧麗欣因為與王子有過一段情，在台灣打開知名度，過去她主演的電影《獨家試愛》、《十分愛》和《我的最愛》經常在電影台重播，也讓觀眾留下深刻印象。據悉，鄧麗欣與媽媽租了一間百坪豪宅，有購屋卻選擇當包租婆。

鄧麗欣恢復單身後工作不斷，還被看作用忙碌生活療情傷，不久前她透露自己近期生活「日落而作，日出而息」，過著日夜顛倒的拍戲生活；但也因為這樣鄧麗欣才能拍到日出美景，再加上從豪宅陽台看出去的無敵海景，短短幾秒鐘就讓網友看呆，紛紛驚呼「這景色太扯了，好像電影畫面」、「鄧麗欣這樣工作應該快能買下這間房子了吧」。

過去曾有港媒報導指出，鄧麗欣和王子會分手是因為男方花心愛玩，兩人也先後發聲否認；不久後《鏡週刊》報導透露，他們分手主因據悉是王子得揹家庭經濟重擔，而鄧麗欣想婚，兩人對未來沒有共識，女方沒安全感等不下去，才會走向分手的結局。