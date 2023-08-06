南投風災慘重，蔡英文下令行政院全力協助重建。（翻攝自蔡英文臉書）

卡努颱風在南投縣仁愛鄉造成嚴重災情，蔡英文總統表示，今天她已請行政院副院長鄭文燦等人前往南投，掌握災情與救災的狀況，也指示國防部和空勤總隊空投和補充物資，行政院會全力協助地方進行災後重建，務必讓民眾生活儘速恢復正常。針對路基坍方比較嚴重的地區，也會來進一步提升耐災韌性。

蔡英文在臉書表示，有關卡努颱風後續，在南投縣仁愛鄉造成的災情，她已請鄭文燦、交通部長王國材、內政部長林右昌前往南投，掌握災情與救災的狀況。

她說，目前仁愛鄉重要的聯外道路台14線，已經通車到廬山吊橋前，交通部公路總局正盡力完成全線雙向通車。另外，投83、85、89線道路，也在持續搶通中。道路搶通到哪裡，台電的同仁就會搶修到哪裡，搶通的部分已經恢復大部分電力，並持續進行復電工作。

此外，針對8位有洗腎需求的居民，蔡英文指出，在相關單位的協助下，今天早上都順利抵達醫院了。這次大雨造成的農損，農業部及原民會正掌握農損狀況，並積極協助後續補助作業，讓農民朋友安心。

今天一早，她也指示國防部和空勤總隊前往空投物資，無法空投的村莊，也經由車輛運送到仁愛鄉公所，陸續進行物資補充工作。國軍今早也已經派遣8員特戰官兵進入盧山部落精英村，協助搜尋失聯的民眾。中部第五作戰區的國軍，也全力投入道路搶通、物資載運等工作。

她感謝各單位的合作及努力，還有所有投入救災的人員及國軍弟兄姊妹「大家辛苦了」，蔡英文承諾，行政院會全力協助地方進行災後重建，務必讓民眾生活儘速恢復正常。針對路基坍方比較嚴重的地區，也會來進行基礎夯實作業，進一步提升耐災韌性。