審計部日前公布報告，指政府近年編列多筆特別預算，截至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，引起各界檢討民進黨的財政紀律。總統蔡英文5日強調「沒債留子孫」，任內主債務淨增僅4千多億，比扁、馬當總統時少。但粉專「政客爽」指出，審計部不但批政府特別預算狂舉債、中央要檢討施政支出必要性，還說「請行政院督促權責機關妥善運用政府預算資源，確保財政永續發展」，連前閣揆蘇貞昌也罵進去了。

蔡英文5日強調沒有債留子孫，前總統馬英九及陳水扁留下的債務大概是1兆4千億及1兆7千億，她做到現在增加到4千多億而已，這也包括疫情期間的特別預算，要投資、要經濟成長，才有更多錢來照顧大家。但有網友吐嘈，根本就是透過特別預算規避舉債上限來美化財政、粉飾太平。

審計部報告日前也指出，高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府卻給了81億元，是申請金額的270倍，遭外界嘲諷「要5毛給100塊」。前行政院長蘇貞昌對此回嗆「我們不會像一些人一樣，吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港！」最新金句也引發討論。

「完了完了，審計部要變中共同路部了！」政客爽今(6日)在臉書發文表示，審計部不但批蔡政府特別預算狂舉債、中央要檢討施政支出必要性，居然還說：「請行政院督促權責機關妥善運用政府預算資源，確保財政永續發展」，連過去的蘇貞昌也罵進去了。

政客爽直酸，等下蘇貞昌就會出來罵：「印鈔票還不准人家花錢！」