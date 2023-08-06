中國近20年來大量地向低收入與中等收入國家提供資金建設港口與基礎設施，美國研究機構最新發表的預測指出，未來2-5年內中國最很可能在8個海外地點建成海軍基地。知名智庫蘭德公司也表示，隨著中國「一帶一路」政策的推進，只要中國下定決心，將可以在未來20年內發展出全球海軍基地網絡，並與美國相抗衡。

據《美國之音》引述美國威廉瑪麗學院(College of William and Mary)的研究機構「援助資料」(AidData)最新發佈的研究報告稱，未來2-5年內最有可能建成中國海外海軍基地有8個地點，分別是：斯里蘭卡的漢班托塔(Hambantota)、赤道幾內亞的巴塔(Bata)、巴基斯坦的瓜達爾(Gwadar)、喀麥隆的克里比(Kribi)、柬埔寨的雲朗(Ream)、瓦努阿圖的盧甘維爾(Luganville)、莫三比克的納卡拉(Nacala)和茅利塔尼亞的諾克少(Nouakchott)。

該報告指出，2000年以來中國國有企業向中低收國家提供資金，並合作建設港口和基礎設施項目，此一計劃涵蓋46個國家中78個港口、123個海港項目，總價值達299億美元。這些項目都經過詳細研究，包括戰略位置、港口規模、水深、外交關係，並結合衛星圖像和地理空間測繪技術進行分析。

從資料分析顯示，斯里蘭卡的漢班托塔港是中國未來海外基地的首選。中國在這個港口投資高達21.9億美元，居有港口投資之冠，由北京直接控制處設施。排名前8個候選地中，有4個位於非洲，與「一帶一路」有密切關係。其中位於西非與中非港口的密集度令人驚訝，亦未能料到在印度洋與大西洋有這種規模的投資。

報導指出，中國的港口運營商在非洲大西洋一側比在印度洋更加活躍。位於大西洋的基地將使中國海軍相對靠近歐洲、直布羅陀海峽和重要的跨大西洋航線，但由於美國近年來一直專注於印太地區，「中國海軍在大西洋建立基地將打亂美國和歐洲的海軍計畫，迫使他們的規劃回到起步階段。」

目前，美國在全球80個國家及地區擁有約750個軍事基地。中國的唯一一個海外海軍基地位於非洲東北岸的吉布地共和國。美國智庫蘭德公司去年12月發佈報告指出，如果中國下定決心，可以在未來20年內發展出全球基地網路。

研究報告指出，中國海上資產擁有軍民兩用的特點，在投射能力方面正在趕超美國。到2030年，中國可能擁有多達5艘大型航空母艦，其目標顯然是進行可持續的海外海上行動，讓中國海軍得與美國海軍等進行正面交鋒。

當然，研究報告說，短期內中國不太可能在所有8個地點設立基地，但會看到基地數量的逐步增長，首先是在印度洋和太平洋地區，然後是大西洋或更遠的地區。「中國在過去20年裡一直在非洲、南太平洋和拉丁美洲等許多西方較少關注的地區進行耐心的投資和建立關係。現在西方開始趕上，但中國已經在戰略上占得巨大先機。」