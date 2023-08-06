義大利海岸防衛隊今天表示，他們在南部島嶼拉姆培杜薩（Lampedusa）外海發現2具遺體，並救起57人。有報導稱，2艘移民船在附近海域沈沒，還有超過30人失蹤。
義大利安莎通訊社（Ansa）引述倖存者說法報導，2艘從突尼西亞移民危機熱點斯法克斯港（Sfax）出發的移民船，於昨天前往歐洲的途中沉沒。
安莎通訊社指出，其中1艘移民船載有48人，另1艘載有42人，海岸防衛隊在拉姆培杜薩島西南方約46公里處找到倖存者以及2名罹難者。死者是來自象牙海岸的女性和她1歲大的孩子。
路透社報導，義大利海岸防衛隊發言人表示，目前僅能證實倖存者數量和尋獲2具遺體。
過去幾天已有超過2000人在海上被義大利巡邏艇和非政府組織救起後，抵達拉姆培杜薩島，但周圍海域強風使得情況變得更加複雜。
根據當地媒體報導，自4日以來，約有20名移民在抵達拉姆培杜薩島後，因船隻觸礁而被困在峭壁上，海岸防衛隊無法經由海路或直升機進行營救。
非政府組織「主動張開手臂」（Open Arms）今天在社群媒體X上寫道，在惡劣海況中航行超過2天後，195名獲救的海上移民終於在義大利港口布林底希（Brindisi）上岸。（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1120806
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