基隆市中正區潮境公園一帶發生墜海意外，一名黃姓男高中生4日心情不佳出門散心後就未返家，家屬心急報警。警發追查監視器後找到高中生的身影，發現他今晨來到潮境公園後跌落消波塊，趕緊通報相關單位協尋。後岸巡隊員在燈塔附近發現黃姓少年，但已無生命跡象。家屬趕往確認就是失蹤的兒子，當場痛哭失聲。至於黃姓少年為何會落海，還有警方待進一步調查。

據了解，黃姓男高中生是在4日和家人表示心情不好想出門散心後，卻一去不回。家屬聯絡不到人相當焦急，在昨日上午報警協尋。

警方也根據家屬提供資訊，搜尋少年可能會前往的處所，徹夜調閱監視器後，終於在今天發現黃姓少年疑似在清晨到潮境公園附近後，突摔落到消波塊便不見人影，趕緊聯繫家屬、消防及海巡相關單位並至現場協尋。

後長潭里安檢所的岸巡人員於今日下午2時31分，在轄區的紅燈塔消波塊附近，看到有人在海面上載浮載沉，趕緊通報消防局派員前往協助救援。在大約於10分鐘內便將人救起，但患者已無生命跡象，明顯死亡。

救難人員發現，死者身上穿著基隆某高中的外套，身高約165公分左右，後經家屬親自指認後，死者確實就是失聯的黃姓少年，家屬當場痛哭失聲，無法接受。

目前警方已調閱周邊各個角度監視器，並請家屬到派出所配合製作筆錄，以進一步釐清黃姓少年落海原因。