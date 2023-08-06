台灣碳權交易所於8月7日正式掛牌成立，這是台灣完備碳交易機制的起步！工商協進會提出四大建言，強調台灣採自願減碳，政府應持續提供包括資金與賦稅優惠等多元政策工具，協助企業規畫減碳路徑，降低企業減碳成本，以達成2050淨零目標。

首先工商協進會表示，《氣候變遷因應法》已經立法院三讀通過，建議儘速訂定包括碳費徵收等相關子法，同時增修金融規範與會計準則，例如賦予碳權交易相關之法律定位，確定碳權究屬一般商品或金融商品，以利企業有所依循。

接軌國際碳交易機制上，工商協進會建議碳交所儘速認定合格的國際自願性碳權，並積極推動與國際知名碳交易所及認證組織策略聯盟或合作，儘快進入國際碳交易所的生態系，確保我國碳交易系統符合國際趨勢。

第三，工商協進會指出，政府須掌握國外碳權的型態與來源，協助我國企業取得高品質、價格合理的碳權：為維持我國產業在全球供應鏈上的競爭力，取得境外碳權有其必要，碳權交易所應就國際碳權認證、監理與追蹤建立標準，確保我國企業符合國際供應鏈的要求；簡化作業流程並訂定合理手續費，以保有生產上成本優勢。

工商協主會強調，自願性碳權交易系統僅是減碳輔助機制，要達到淨零碳排，仍須加速潔淨能源開發，並克服低碳製程與碳捕捉與封存（CCS）之瓶頸，建議政府持續提供包括資金與賦稅優惠等多元政策工具，協助企業規畫減碳路徑，降低企業減碳成本，以達成2050淨零目標。