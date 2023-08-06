美國陸軍正式批准新一代裝甲運兵車AMPV的全速生產，加快M113運兵車的汰除效率。許多M113以軍援的方式，提供給烏克蘭軍方。因此需要更多的AMPV，補上運兵車的缺口。

防衛新聞(Defense News)報導，美軍地面作戰系統計劃執行辦公室(PEO)發言表示，本周，美國陸軍與BAE系統公司完成「全速生產合約」，目標是1年72輛的生產效率。

AMPV是以M2布萊德雷步兵戰車(Bradley IVF)為基礎，所延伸的運兵車，以加速量產與服役，目前是完全汰除1960年代的M113運兵車。不過，相比於M113可以搭載13人(駕駛、射手，與11名步兵)，AMPV的步兵運量是8人(駕駛、射手與6名士兵)。好處是AMPV的防護力遠優於M113，而且美軍已習慣這樣的少數步兵載運量，萬一車輛遭到擊毀，人員的損失也會少一點。

今年3月，史都華堡(Fort Stewart)的美軍第3步兵師第 1 裝甲旅戰鬥隊，接收了第一批 AMPV，標誌著AMPV的正式服役，也預示著全速生產即將到來。

同樣在3月，美國陸軍提供BAE系統一份2.456 億美元的合約，並在8月3日再提供另一份價值 1.2 億美元的合同，以保持AMPV 的持續量產。美國國會在 2023 財政年度批准了AMPV的資金，確保第一年生產72輛，2024年預計要生197輛。