大潤發Panasonic電鬍刀父親節超值組，1988元。（大潤發提供）

大潤發格蘭多納12年單一麥芽威士忌，原價1340元，特價1149元。（大潤發提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

大潤發即日起至8月10日推出「超級爸爸」優惠，特別鎖定3C用品、家電商品、刮鬍刀等祭出一系列優惠價，並推薦各式啤酒、威士忌，買指定商品有機會帶爸爸一起到新加坡看F1賽車，預計父親節檔期可帶動相關商品業績成長一成。

大潤發表示，今年父親節送禮看好刮鬍刀、電動牙刷買氣仍旺，8月10日前全館刮鬍刀、電動牙刷單筆滿6000元現折1000元，滿1萬元現折2000元，指定商品刷聯名卡可加贈發幣最高1200元。大潤發也幫喜愛3C商品的爸爸提供多元選擇，像是LG 55型量子點1奈米電視，有AI智慧滑鼠功能、中文語音辨識等，原價3萬9099元，特價2萬5900元。

此外，和爸爸喝一杯也是甜蜜的貼心禮，大潤發推出啤酒、威士忌、白蘭地等將近450支酒品，其中超過300支酒品祭出促銷，大潤發提到，消費者因疫情關係及健康意識抬頭，對於啤酒的喜好也有改變，好比ASAHI零醣質、麒麟淡麗等低熱量啤酒，銷量都大幅成長，顯現訴求無負擔的啤酒市場正在崛起，推薦新品－傑克丹尼田納西威士忌等，8月11日前購買指定商品，送百富門品酩俱樂部點數，有機會可抽新加坡F1 Grandstand 3日觀賽券雙人套票。

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