中國多年來積極在南美洲和中美洲各地修建關鍵基礎設施，很容易轉用於支援中國在當地的軍事活動。美國南方司令部司令蘿拉．理查森(Laura Richardson)認為，中國軍隊在美國家門口建立潛在的落腳點，猶如進入美式橄欖球的20碼線「紅區」，已接近達陣得分。

《美國之音》引述理查森上將的話說，中國已經進入「紅區」，「他們位於我們家園的20碼線上」，很多中國的經濟倡議很容易轉來用於支援中國的軍事存在。她在華盛頓智庫戰略國際研究中心(CSIS)的一場研討會上引用了美式橄欖球的比喻，形容中國在與美國的競賽中已經非常接近達陣得分。

理查森補充說：「或者我們也可以這說，他們處在我們家園的第一或第二島鏈。」

她指出，雖然北京還沒有在西半球建立真正的軍事基地，外界對此的關切不斷增多，特別是6月份有報導說，中國2019年把駐古巴的情報收集設施進行了升級，還有可能正在考慮進一步擴大。「現在還沒有中國基地，但是我看到了『一帶一路』項目的關鍵基礎設施投資，有朝一日它有可能成為軍事基地。」

報導說，中國駐華盛頓大使館將這些關切稱為「謊言、謠言和誹謗」。中國大使館發言人劉宇鵬就此回應說：「截至目前，共建『一帶一路』已經吸引了全球超過3/4國家參與，為共建國家創造42萬個工作崗位，幫助越來越多的國家加快經濟發展。」「中方從不把自己的想法強加於人，更不夾帶地緣政治私貨。」

理查森將軍說，危險是確實存在的。中國使用軍民兩用技術在巴拿馬運河和麥哲倫海峽等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。

此外，理查森還對中國電信基礎設施在南美和中美的擴散表示了關切。她指出，5個國家已經尋求中國幫助修建5G高速行動電話網路。另外24個國家依靠中國的3G或4G移動網路，很多收到了幾乎零成本的升級報價，這將使他們繼續在電信需求方面依賴中國。

她說，到目前為止，美國拿不出更好的條件。「美國在這項競爭中被中國超越，我們必須能夠擁有其他替代方法與選項，讓拉丁美洲國家有所選擇。」

報導說，今年早些時候，理查森在華盛頓的大西洋理事會(Atlantic Council)講話時，談到了「中共的觸角伸向西半球各地」，31個拉美國家有21個加入了北京的「一帶一路」，17個歡迎中國投資他們的深水港。