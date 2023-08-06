Trea Turner home run and curtain call. What a moment. #RingTheBell pic.twitter.com/LrF5ofiHdE — John Foley (@2008Philz) August 6, 2023

身價3億美元的費城人球星崔伊騰納（Trea Turner），加盟球隊的第一年相當艱困，目前打擊率、攻擊指數（OPS）比上大聯盟的首年還低，費城人球迷向來對表現低迷的球員相當嚴苛，不過6日比賽他們一反常態，在崔伊騰納上場前給予掌聲鼓勵，信心大增的崔伊騰納則以逆轉3分炮回報現場球迷。

崔伊騰納今年加入美國隊參加經典賽，整個賽會砲聲隆隆，擊出多達5發全壘打，成為賽會全壘打王，卻無法將打擊手感帶回大聯盟球季。本季崔伊騰納以11年3億美元加盟費城人，先前對陣同區勁敵馬林魚的系列賽4連戰，崔伊騰納總計16打數只有1支安打，還因守備時未能擋下強勁滾地球（沒被記失誤）而感到自責。

今年崔伊騰納打得不好，6日主場迎戰皇家，費城人球迷沒有對崔伊騰納報以噓聲，反而主動起身並以熱烈掌聲對待他，費城人6局落後1分，先是以觸身球、安打形成一二壘，被安排在第8棒的崔伊騰納在主場球迷加持下，揮出本賽季第11轟，同時也是超前3分彈，費城人終場9比6取勝。

這一轟打破了崔伊騰納自7月9日以來，長達21場的全壘打荒，也是今年第1次在壘上有人時開轟。費城人在進入明星賽前戰績已經回穩，目前以60勝51負排在國聯東區第2，這支衛冕國聯冠軍想要卡進季後賽，還有2場勝差得追。