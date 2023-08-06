台灣民眾黨6日舉辦4周年年黨慶活動，逾3000位支持者來到現場，高舉旗幟同喊「台灣的選擇柯文哲」。（潘虹恩攝）

台灣民眾黨6日於台中國際展覽館舉辦「好4發生 改變成真」4周年黨慶活動，逾3000名支持者到場響應，高喊「台灣的選擇柯文哲」。黨主席、總統參選人柯文哲細數自己的政策，並呼籲支持者2024年一起改變台灣的政治文化、翻轉台灣命運，一起義無反顧拚一次，成就美好台灣。

「好4發生 改變成真」4周年黨慶活動從下午2點半開始，柯文哲於5點左右壓軸登場，在支持者的歡呼與擁簇下走上舞台。（潘虹恩攝）

「好4發生 改變成真」4周年黨慶活動從下午2點半開始，柯文哲於5點左右壓軸登場，在支持者的歡呼與擁簇下走上舞台，並為8位同黨立委授旗。柯文哲說，2個月前很多人還不相信台灣會有第三勢力的空間，「今天證明我們做到了」；台灣政治走向民主30多年，固然有成就，但是政黨政治愈來越畸形，藍綠兩大政黨輪流執政，除了統、獨外看不到不同，反而製造更多分裂。

「30年來藍綠製造的對立，我們會用是非來彌平，民粹製造的困境會有專業來解決，藍綠兩黨做不到的團結，讓台灣民眾黨來完成。」柯文哲說，2024年大選關係台灣的未來，會讓人民更加幸福還是繼續在痛苦深淵打轉，現在高房價、高時低薪、司法不公、網軍治國、缺水缺電缺工，「這樣的台灣是你們要的嗎？」

柯文哲批評，3年前小英總統稱中央政府編列預算達到22年來收支平衡，「政府公然說謊」，蔡政府讓特別預算常態化，7年來負債將近6兆，平均每個國民負債25.6萬；房價上漲27％，房租也連14年上漲，現在不只買房難、租房也難。

「不能讓用選票選出來的政治人物反過來踐踏民主」，柯文哲表示，藍綠無法落實給人民的承諾，民眾黨和柯文哲啟動政治革新，承諾會堅守創黨理念；對內會建立廉能政府，對外走務實路線，爭取台灣在世界最大的生存空間，柯文哲和台灣民眾黨會堅定的捍衛台灣主體性。

針對兩岸政策，柯文哲提出「台灣自主、兩岸和平」，確保台灣人民保有現有的民主自由政治體制和生活方式下，和對岸交流對話，解決兩岸人民在經商、學習、生活的實際需求，以「互相認識、了解、尊重、合作和諒解」5個互相促進交流，增加善意，減少兩岸發生戰爭的風險。

「我們要讓改變成真可以在全台灣發生」他說，他會盡自己最大力量，從早上7點半工作到半夜，同時呼籲，2024年是翻轉台灣命運的轉捩點，一起改變政治文化、完成政黨輪替，打造美好台灣；相信未來5個月，抹黑、造謠、謾罵會愈來愈多，但他也相信會有更多人願意為了自己、下一代和台灣義無反顧，挺身出來拚一次，成就美好台灣。