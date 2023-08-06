屏東邱姓女子在離過2次婚後，於社群網站結識鄭姓男子，而邱女明知鄭男已婚仍與對方交往，甚至以「第二個老婆」自居，直到被林姓正宮發現並挨告後才辯稱是玩笑話，但邱女、鄭男2人的LINE對話曖昧又鹹濕，法官認定邱女不法侵害林女配偶權，判賠20萬，可上訴。

判決書指出，前年1月間，林女發現與她結婚30餘年的鄭男疑似出軌，她質問對方後，鄭男否認，不斷辯稱與在社群網站認識的邱女只是朋友關係，因為對方有官司問題，出於同情心才會想幫助邱女。

但林女翻閱鄭男手機發現，邱女竟以「第二個老婆自居」，且鄭男與邱女間的對話曖昧又鹹濕，如「妳是我的最愛」、「老公如果可以陪老婆睡就好了」、「老婆愛你」、「老公也愛你」、「老公只喜歡老婆的胸部而已」、「每次都看老公吸的好滿足」、「乳頭好美」、「我吃老公的口水不知道吃幾加侖去了當然會跟老公一樣啊」等。

林女還發現2人的不正常關係長達2年之久，丈夫甚至在台南租房子給邱女住，且還幫忙付房租，林女一氣之下怒向屏東地方法院對邱女提出侵權行為損害賠償告訴，要求邱女賠償100萬。

對此，邱女否認當小三，她辯稱，她在離了第2次婚後，控告第2任丈夫言語暴力及性侵，目前官司還在進行中，鄭男是好心給她法律上的建議，2人關係友好但未做出越矩之事，2人的談話也都是在開玩笑。

但法官認為，邱女、鄭男2人的LINE對話並非一般的玩笑話，認定邱女所為足以破壞林女的婚姻，且也不法侵害林女基於配偶關係所生的身分法益，但審酌雙方經濟條件等一切狀況，判邱女賠20萬，可上訴。

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