台南本土登革熱確診病例逼近900大關，台南截至目前確診病例皆以第一型登革病毒為主，因第一型症狀輕微就像感冒，甚至有人沒症狀，為及時揪出潛藏病例，確診者同住家人與同事都要配合抽血，近日卻傳出有人拒絕配合抽血採檢，台南市登革熱防治中心呼籲，若拒不配合，可依《傳染病防治法》處以3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台南市今天新增21例，分別為東區9例、永康區4例、仁德區3例、南區及北區各2例，中西區1例，累計已達876例，登革熱防治中心主任蘇世斌表示，疫調發現近期多例確診都在家中被叮咬染疫，他走到哪都在呼籲宣導，提醒民眾落實巡倒清刷外，也要加強居家防蚊措施。

蘇世斌今日到台南市憂鬱症關懷協會參加府城紓壓百人銅鑼浴活動，不忘宣導登革熱防疫，提醒現場與會民眾，在家時也要加強自身防蚊措施。他表示，埃及斑蚊喜好躲藏在室內陰暗處，建議民眾穿著淺色長袖衣褲，使用捕蚊燈、蚊帳、防蚊掛片以及經衛生福利部核可的防蚊液等，避免被病媒蚊叮。