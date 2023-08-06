AI供應鏈受美股回檔影響、加上漲多後市場不時有利空傳聞侵擾，近期股價表現不如意，外資此時也坐不住，跳出來護航基本面優異的CCL雙雄，匯豐升評台光電、推測合理股價500元，與摩根大通的股價預期相同，市場最高是金控旗下投顧的610元；同時，匯豐給予台燿的200元股價預期，則超越高盛的170元。

匯豐證券認為，CCL在AI伺服器中的內含價值將是傳統伺服器時的6倍，考量AI伺服器出貨量可能成長100％以上，切入相關領域的CCL供應商毛利率將有顯著成長空間，推估台光電、台燿2023～2024年的毛利率，將分別從27.4％增長為29.6％，以及從20％成長至23.8％。

根據樂觀派研究機構估算，台光電每股稅後純益（EPS）將從2023年的15元左右，大增至2024年的24元，年增率高達60％。台光電最新也公告7月營收，端出月增13％、年增10％佳績，呼應外資正向觀點。

值得注意的是，台燿獲利的跳增幅度，比起台光電可說有過之而無不及。外資估計，台燿2024年EPS來到9.97元、相當每股賺接近一個股本，獲利年增率是驚人的202％。