許多台灣人成年後都會報名駕訓班希望考取駕駛執照。一位女子報名駕訓班後，遲遲無法順利考取駕照，甚至考了6次、報名2期駕訓班都無法通過，讓她直呼真的好想有駕照，不過許多網友認為，雖然她的精神值得鼓勵，但是未來若真的上路恐怕釀成交通意外，紛紛拜託她趕緊罷手，甚至為此祭出各項獎品。

原PO在Dcard發文表示，「想問問大家都是考了幾次才拿到汽車駕照？」，原來她連續上了2期駕訓班、考了6次駕照，結果都沒有通過，讓她直呼自己雖然沒有天分，拿到駕照出去也是三寶，但畢竟花了很多時間、費用，所以還是想拿到駕照。

對此，許多網友紛紛回應，「台灣的駕照考試已經很簡單，如果真的過不了代表是真的沒有資格駕駛車輛，不是在貶低妳，但不是每個人天生都適合開車，駕駛是一項技術所以才需要領照才能操作，如果你真的很想拿到駕照，那就要比別人多幾倍的努力，或許是妳學習速度比較慢而已」、「說真的，開車需要一點天份⋯都考6次代表老天爺叫你真的不要考」、「為了社會穩定，你還是別考了」。

另外還有不少人祭出祭品苦求原PO放棄考駕照，「我覺得妳真的很有毅力，知道自己沒有天份還考了6次，這種精神值得嘉獎，但是我希望妳看在大家無冤無仇的份上，不要再考了，我私人贊助妳一瓶300ml的麥香奶茶，不，給妳2瓶，2瓶可以嗎？拜託啦」、「好好笑，我加碼一瓶10元的」、「我加碼1份必勝客」、「我加碼2隻雞腿」、「我贊助1箱泡麵」。