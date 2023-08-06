前瞻基礎建設爭議近期討論熱烈，總統蔡英文5日表示，在瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力評比，基礎建設預算台灣從第19名提升至第12名。但精神科醫師沈政男則指出，把基礎建設再細分，在「基本基礎建設」排名，在64國家中，台灣落在後段班的37名，等於8年來倒退了9名。

沈政男5日在臉書發文表示，總統蔡英文說在一項國際評比裡，台灣的基礎建設進步到12名。這項國際評比是瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力評比。問題是，如果把基礎建設再細分，可以看到台灣在基本基礎建設的排名，落在37名，如附圖。總評比國家是64個，等於是後段班。

「2016年是多少？28名。8年來是不是倒退了9名？」沈政男指出，基本基礎建設的評分項目包括：可耕作面積、水資源、城市管理、人口成長、倚賴人口、道路、鐵路、空中運輸、運輸品質、勞務與商品分配基礎建設、在地能源生產、能源總消耗、工業電力成本。這些都是國家建設的硬裡子項目，真正做好這些硬裡子，台灣才能有美好的未來，而不是花拳繡腿。

沈政男提到，國發會給的回應是：政府將持續加強推動前瞻基礎建設及落實能源轉型。試問有幫助嗎？有多少幫助？說什麼台灣的競爭力一直在提升，其實是因為過去長期累積的進步動能，而不只是這8年；這8年的建設成績再過幾年才會反映在國際評比裡。同樣地，有人說台灣清廉評比今年又進步了，你如果會看報表就可以發現，實際上十幾年來一直有一個排名上升的趨勢，那是長期累積的成果，而不只是這8年做了什麼。

「有沒有看到國際貿易今年掉到了45名？」沈政男強調，就因為台灣經濟很大一部分受制於國際經濟環境，而不是你有多厲害嘛！再以整個基礎建設來看，包括基本、技術、科技、健康與環境、教育等基礎建設，台灣在2012年的排名就是12名了，跟今年一樣。請問，這8年，台灣在基礎建設上做了什麼？跟世界各國比起來呢？「哥說這8年，並沒有讓台灣脫胎換骨，甚至可以說是停滯的八年，絕對沒有冤枉你們！」

沈政男直言，你只要想想，台灣這八年在基本、技術、科技、健康與環境、教育等基礎建設上做了什麼重大建設，你就會為台灣的未來感到憂心。以長照來說，就是應該施行長照保險，但至今還停留在攢零錢、做一年算一年的階段，這不是基礎建設的格局，就只是混日子。