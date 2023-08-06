成都世大運6日田徑賽程，中華隊在跳遠項目再等到2面獎牌，文華佑、林佳興都在第6跳繳出7公尺83，一舉從無緣獎牌衝上前三，文華佑因為第2最好的成績7公尺65比林佳興的7公尺48好，所以文華佑銀牌、林佳興銅牌。

跳遠決賽文華佑第1次試跳成績7公尺65，第2跳失敗，第3跳和第4跳各留下7公尺54、7公尺55，第5跳失敗，到這裡他都在第4名左右，直到最後一跳拚出7公尺83，達到可以站上頒獎台的成績。

林佳興第1、3、5次試跳都失敗，第2次試跳7公尺40，第4次試跳再進步到7公尺48，最後一次試跳放手一搏完成7公尺83，和文華佑超越大陸選手舒衡的7公尺82，登上前三。

女子跳高李晴晴，以1公尺80無緣獎牌；男子半程馬拉松周賢峰1小時12分56秒在參賽選手中排名第30；男子跟女子4x100公尺接力同樣未能爭取到獎牌，男子4x100公尺接力38秒86排第4，女子4x100公尺接力45秒14第7。

文華佑。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）