48歲天后李玟(CoCo)上月逝世,而告別式及大殮火化儀式已分別於7月31日、本月1日舉行完畢,現場家屬們及不少歌迷都十分不捨,哭聲頻傳。然而,其老公Bruce今(6日)卻遭知情人爆出「將李玟趕出家門」,二姐李思林也給出回應。

據《自由時報》報導,有位知情人稱李玟原本住的地方,是和Bruce婚後共同擁有的財產,然而他卻要李玟搬出家門,並以沒錢為由,拖延與李玟離婚的進度。據悉,他還認為李玟下榻的地方租金太貴,原先只打算付三個月的租金,最後在李玟的堅持下才願意支付後續的租金。

對此,據《TVBS新聞網》報導,李玟的二姐李思林僅回應:「我不看八卦。我只想努力過日子讓媽媽開心一點,現在真的很困難,希望大家不要八卦。」此外,昨(5日),有網友在微博上曬出偶遇李玟的二位姐姐與母親在香港中環置地廣場的相關照片,文中也寫下幾人的模樣「看著有些憔悴」等字句。而李思林也透露那時是去拿過往所買的衣服。

事實上,老公Bruce於火化儀式後受訪時表示:「We have a 20 year relationship. No relationship is 100 percent perfect.(我們有20年的關係,沒有一段關係是百分百完美的。)」並直言:「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關。)」呼籲網友尊重客觀事實,以及尊重他人隱私。

